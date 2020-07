Sam Smith lanza una preciosa versión de 'Fix You' de Coldplay

"Gracias Coldplay por escribir una canción tan preciosa", así presenta Sam Smith su versión de 'Fix You', uno de los temas más emblemáticos de la banda de Chis Martin publicado en 2005 dentro de su trabajo X&Y.

Cuando una canción se convierte en un éxito duradero en el tiempo y ha marcado la vida de tantas personas como 'Fix You', hacer una versión es una tarea de lo más arriesgada.

Pero Sam Smith ha sabido tratar con mucho cariño esta canción y llevársela completamente a su terreno, donde puede lucirse en los famosos falsetes del tema.

El artista británico comienza interpretando el tema en una atmósfera de lo más íntima acompañado únicamente por un piano, al que se van sumando otros instrumentos y coros, para finalizarla como al principio.

El vídeo que compaña el tema es igual de intimista, con Sam Smith cantando la canción en un espacio vacío y oscuro, iluminado por los rayos de sol que entran por una ventana.

Esta versión se grabó originalmente durante su actuación para ara iHeart Radio, y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

LETRA DE 'FIX YOU' DE COLDPLAY

When you try your best but you don't succeed

When you get what you want but not what you need

When you feel so tired but you can't sleep

Stuck in reverse

When the tears come streaming down your face

'Cause you lose something you can't replace

When you love someone but it goes to waste

What could be worse?

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

But high up above or down below

When you are too in love to let it show

Oh but if you never try you'll never know

Just what you're worth

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

When tears stream down your face

When you lose something that you cannot replace

Oh and tears stream down your face

And I

When tears stream down your face

I promise you I will learn my mistakes

When tears stream down your face

And I

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you