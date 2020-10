Pablo Domínguez, exguitarrista de 'La Quinta Estación': "No puede ser que los únicos que han salido a la calle hayan sido los técnicos"

Pablo Domínguez es un gran fan de 'Levántate y Cárdenas', siempre lo escucha llevando a sus hijos al cole, y ha hablado con Javier sobre cómo se siente, explicándonos que está harto de la situación vivimos como sociedad, como si estuviera en una cárcel de opinión al no poder expresarse libremente.

Él quiere trabajar sin ideologías, con sacrificio, buen rollo y ganas, pero la crisis y el parón de la cultura está poniendo muy difíciles las cosas a muchos compañeros de profesión y trabajadores del sector. No puede ser que los únicos que han salido a la calle hayan sido los técnicos", comenta Pablo en referencia a la crisis por la que atraviesa el sector debido a la pandemia de la COVID-19, y añade que le da una "lástima terrible" que "los artistas no hayamos tenido las narices de salir a la calle, eso no puede ser". "Cuando pase todo este invierno, ¿de qué vamos a comer?", pregunta, preocupado ante el inmovilismo del sector.

Junto a su exbanda, La Quinta Estación, pudo viajar a muchos lugares y vivir experiencias increíbles. Incluso en 2001 se fue a México donde estuvo viviendo hasta el año 2010. Allí pasó su juventud y guarda muy buenos recuerdos de aquel país, aunque extrañar su tierra le sirvió para darse cuenta de lo bien que se vive en España.

Sin embargo, viendo los cambios que se están produciendo en este país, Pablo comenta que le da miedo pensar "ver cómo estamos yendo hacia todo lo que está pasando por allá", en referencia a la gran brecha social y económica de países como México, donde estuvo viviendo durante diez años.

Desde que está de regreso, no ha parado de trabajar en el mundo de la música. De hecho tiene un pequeño sello, una editorial, donde produce y compone para otros artistas, e impartiendo cursos en 48tracks. Como consejo a la gente que trabaja en el sector musical, Pablo pide que "hagan lo que les salga del corazón", fuera de modas o política.

A Pablo le costó volver de México. Pasó de llevar una carrera explosiva actuando en el estadio de los Lakers o en el Madison Square Garden, a llevar una vida normal. Y aunque no fue fácil acostumbrarse, reconoce que ahora es feliz junto a su familia y disfruta mucho más de la vida.

Durante la charla en directo con Javier Cárdenas, han aprovechado también para intercambiar anécdotas, como la "no-boda" de Natalia, que le pilló de lleno: "'La isla de las tentaciones' o el caso Mainar son un chiquipark al lado" de las anécdotas que atesora el grupo tras tantos años de trayectoria.