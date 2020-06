Homenaje a Pau Donés: "Cuando me vaya no llores, monta una fiesta", recordamos al vocalista de Jarabe de Palo

"Yo estaba convencido de que Pau Donés estaba curado y de hecho así lo habíamos hablado la última vez que vino a Europa FM", explica Javier Cárdenas hablando de la última entrevista en el programa para presentar su último concierto solidario.

Alejandra Castelló nos trae algunas divertidas anécdotas que nos ha explicado Pau en Levántate y Cárdenas, como la vez que le pillaron haciendo nudismo en la playa. "Salíamos del agua de darnos unos besitos, y la foto quedó muy bien", contaba entre risas Pau explicando que el tema de la fama nunca le ha importado.

Eso sí, a raíz de la denuncia por haberle hecho esas fotos "le metió un paquete que se hizo una piscina en casa", concluye riendo.

Otro momento que nos trae Alejandra fue una anécdota sobre una cena en la que Javier estaba con el artista y Patricio Sámchez, director de Europa FM. "Cuando yo me vaya no llores, montad una fiesta", son las palabras que le repetía Pau a Patricio, y por ese motivo están recordando sus momentos más alegres.

En esta cena, Javier le recuerda a Pau que acababa de volver de Las Vegas, donde había estado actuando, como un gran hito en su carrera. Pero Pau lo que destacó de esa cena era que "al lado había una mesa de una agencia de modelos que estaban celebrando una cena de Navidad o algo así", provocando las risas de todo el equipo.

LA FLACA, EL PRIMER ÉXITO DE PAU DONÉS

'La Flaca', lanzada en 1996, fue el primer éxito de Pau Donés y la canción que inició la exitosa carrera de Jarabe de Palo que llega hasta el reciente lanzamiento de Tragas o Escupes.

Albert Lesan nos trae un par de curiosidades sobre este tema que aportó un aire completamente nuevo al pop rock de la época: "'La Flaca' costó mucho que entrara en la radio. Pau explica que no se la ponían porque les recordaba a Santiago Cerón".

Por otro lado, Lesan nos habla de su videoclip: "Fue rodado en una azotea en una plaza, como el de su última canción, que ya sonaba un poquito a despedida".

Otra de las divertidas anécdotas que nos explicó Pau fue cuando una mujer le confundió con otro artista:"Se para un Mercedes enorme en la puerta del párquing y se baja una señora y me dice 'Perdone joven, ¿le importaría hacerse una foto conmigo? Porque tengo dos nietas que son super fan de usted'", explica, y añade: "Entonces se sube al coche, baja la ventanilla y me dice '¿Porque le voy a decir una cosa, a mi Estopa también me gusta!'"

Por último, el equipo de Levántate y Cárdenas despiden a Pau Donés, que nos ha dejado un gran legado musical y ha sido un ejemplo de lcuha y solidaridad; con 'Déjame Vivir', su colaboración con LaMari de Chambao por recoger la esencia del músico, "vivir a su manera".

VUELVE A ESCUCHAR LA ÚLTIMA ENTREVISTA EN LYC

En 2017, tras celebrar su 50 cumpleaños con un disco, una gira y un libro titulado ‘50 palos: ... y sigo soñando’, le volvieron a diagnosticar un nuevo tumor, pero lejos de detenerse continuó sobre los escenarios y apoyando la investigación contra el cáncer con dos nuevos conciertos benéficos. 'Jarabe Y Amigos Contra el Cáncer', fue el lema de estos dos nuevos conciertos que ofreció junto a la cómplice solidaridad de Luz Casal, Rosana, Antonio Orozco y Carlos Tarque; y de Dani Martín, La Mari de Chambao, Manolo García, Rulo y Kekko Silvestre (Modà), en la sala Luz de Gas de Barcelona y de la mano de Europa FM, donde se recaudaron más de 80.000 euros.

Pau Donés y Antonio Orozco / Javi Pérez

Así nos hablaba del concierto solidario en el programa Levántate Y Cárdenas, con su habitual fuerza y simpatía.

Gracias por tanto, Pau. Hasta siempre.