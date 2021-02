"Espero que te cures de la maldad que tienes": Belén Esteban responde a la carta de María José Campanario

Alejandra Castelló nos trae el salseo televisivo de los últimos días, donde el tema principal ha sido la reacción de Belén Esteban a la carta de María José Campanario . La mujer de Jesulín de Ubrique le dedicó un extenso texto repleto de insultos y amenazas, que no se han quedado sin respuesta.

Como siempre, Alejandra Castelló nos trae lo más comentado de la televisión a Levántate y Cárdenas. En esta ocasión, no podíamos pasar por alto la reacción de Belén Esteban a la sorprendente carta que le dirigía María José Campanario, mujer de Jesulín de Ubrique.

Lo hizo a través de Facebook y aunque la ha borrado después, asegura que no se arrepiente de ni una de sus palabras. Palabras como "Eres un 0 en nuestras vidas", "princesita barata", "lerda" o amenazas como "no me hagas descender a tu nivel, o acabarás perdiendo tu asqueroso trono", son algunas de las lindezas que le dedicaba a María José a Belén.

Según la mujer del torero, harta de que siga viviendo de hablar de la vida de su familia.

Ante este ataque, Belén Esteban no ha dudado en responder a través del programa de televisión en el que trabaja.

"Por mucho que te pese, yo no he sido un polvo de una noche. Nuestra primera hija fue una niña deseada con muchísimo amor, y es lo mejor que tengo en mi vida", empezaba explicando dirigiéndose a cámara.

"No tengo miedo a tus demandas. La única que ha estado condenada eres tú. No te equivoques", responde a las amenazas, recordándole su condena por intentar conseguir una pensión para su madre que no le correspondía.

Por otro lado, le advertía de que no mencionase a su marido, ya que él no ha vendido ninguna exclusiva ni ha aparecido en los medios. Algo que sí ha hecho María José Campanario y su familia.

Finalmente, le sugería que se dedique a cuidar de su familia, a ver si conseguía ser la mitad de lo feliz que es ella.