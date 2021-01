"Soy tu abuela, la que creen que está muerta. ¡Ha resucitado!": La amarga felicitación de Isabel Pantoja a su nieta

Continúan las desavenencias entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, que ha compartido el mensaje de Whatsapp que la tonadillera envió a su nieta Ana por su cumpleaños.

Isabel Pantoja envió esta felicitación en la que además, lanzaba un dardo a su nuera, Irene Rosales. "Si tu madre tiene tiempo entre tele y tele, que te ponga este audio. Soy tu abuela, la que creen que está muerta. ¡Ha resucitado!", decía el mensaje, según el propio Kiko Rivera.

👉 Kiko Rivera confiesa que su madre le debe 3 millones: "No quiero verla en la cárcel"

Por su parte, Isabel Pantoja se ha defendido de las acusaciones y ha filtrado el contenido del audio que, según ella, habría mandado a su nieta -mucho más conciliador-: "Ana, te felicito cariño, que seas muy feliz, que lo pases feliz con la gente tuya, con la gente que te quiere y que está contigo. Que tengas muchos juguetes, disfrutes mucho, que lo pases muy bien con tu hermana. Que os quiero un montón, siempre os voy a querer. Y que por favor tu mamá sea tan amable, si tiene tiempo, que a lo mejor no lo puede tener... pero en algún momento que te ponga el audio para que escuches que tu abuela te ha felicitado".

Según aseguraba Kiko Rivera en una entrevista en 'Lecturas', lo que menos se esperaba Isabel es que Irene Rosales le enviaría de vuelta un audio de la niña, por lo que tras escucharlo, Pantoja se derrumbó y envió este mensaje mucho más conciliador.

Esta complicada relación familiar salía hace poco a la luz desde un plató de televisión, y desde entonces no ha dejado de escalar hasta el punto de que el DJ e hijo de la artista, ha llegado a asegurar que su madre la debe 3 millones de euros: "¡Es tan duro ser huérfano sin serlo!". Lo comentamos con Alejandra Castelló en Levántate y Cárdenas.

.

KIKO RIVERA ASEGURA QUE PANTOJA LE DEBE 3 MILLONES

.

"¡Es tan duro ser huérfano sin serlo!", con esta sentencia Kiko Rivera se mostraba roto de dolor en una entrevista con la periodista Mila Ximénez, en la que vuelve a hablar de la dura situación que está viviendo por la mala relación con su madre, Isabel Pantoja.

👉 Kiko Rivera estalla contra su madre: "Yo no le cedí Cantora a sabiendas, firmé lo que ella me pidió"

Los problemas familiares por la herencia de Francisco Rivera 'Paquirri' salieron a la luz el pasado mes de noviembre. Durante la intervención de Kiko Rivera en un programa de televisión para hablar de sus supuestas deslealtades a Irene Rosales, la tonadillera llamó espontáneamente para hablar con su hijo. Mostrándose muy cariñosa, le dijo que dejase de hablar de esos temas, que le perjudicaban, y que iría a visitarlo y a "llenarlo de besos".

Pero esa visita nunca llegó y Kiko hizo unas declaraciones más duras todavía en una entrevista para la revista Lecturas, en la que acusaba a Isabel Pantoja de haberlo engañado desde que tenía uso de razón, y que le había cedido Cantora a su madre sin saberlo, porque "firmó lo que le pidió".

En esa misma entrevista aseguraba que su madre no había respetado la voluntad de su padre, y que se había quedado con dinero y bienes que no le pertenecían.

Empezando una batalla mediática en la que su hermano Francisco Rivera o la cantante Lolita se han posicionado de su parte; mientras que su hermana Isabel sufre porque cree que "se les ha ido de las manos".

Ahora Kiko ha vuelto a dar una entrevista para la misma revista, donde se muestra mucho más devastado. El DJ confiesa que su madre le debe 3 millones de euros, pero que no quiere tomar acciones legales porque "no deja de ser su madre" y "no quiere verla en la cárcel", asegurando que es "muy duro ser huérfano sin serlo".

Frente al huracán en el que se ve envuelto, confiesa que ha tenido que borrar el número de su madre para no llamarla. Y señala, por primera vez, a su tío Agustín Pantoja como "responsable de muchas cosas": “A lo mejor he sido un estorbo entre mi tío y mi madre y ahora es cuando están a gusto”.