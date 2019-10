Se arrepiente de su tatuaje y se lo quita con un rallador de queso

Para formar parte de un cuerpo policial no debes llevar tatuajes visibles, por esto muchas personas se los eliminan cuando quieren ser agentes. Esto es lo que ha hecho un joven argentino, pero no ha utilizado la técnica adecuada.

A través de las redes sociales, se ha hecho viral la historia del chico que "Me hice el tatuaje y a la semana quise inscribirme para ingresar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Si bien en los requisitos de la web no aparece, me comentaron que no podía trabajar con tatuajes visibles. Esto ocurrió en agosto de 2017. En ese momento tenía 19 años".

Además, añade que "no me había gustado cómo quedó el tatuaje. Entonces busqué en YouTube maneras de borrarlo. Primero probé con una piedra pómez, pero no obtuve resultados. Entonces continué con el rallador".

El chico utilizó un rallador de queso para eliminarse el tatuaje. Utilizar esta peligrosa técnica le provocó mucho dolor y sangrado, además tuvo que llevarlo vendado y usar "desinfectante y antiséptico". Pero su pesadilla no acabó allí y "a la semana fui a un hospital y me dieron la vacuna antitetánica".