Una chica descubre gracias a un “video selfie” que un desconocido le echa droga en su vaso

Durante los últimos días un vídeo en el que se ve cómo un joven mete algo en un vaso de una chica sin que se de cuenta, mientras está grabándose con el móvil durante un festival.

Pese a que el vídeo es real, muchos medios se han hecho eco de una historia que ha resultado falsa y que la propia víctima ha aclarado en su cuenta de Instagram.

Los hechos no ocurrieron en Francia, sino en Brasil en Escarpas do Lago, en la localidad Capitólio. Kristal Santos, que así se llama la protagonista, ha explicado a través de Instagram Stories que a pesar de que se ve claramente como el individuo introduce algo en su copa, no fue drograda porque el vaso estaba vacío. Por lo que lo tiró sin saber realmente qué tipo de sustancia había dentro.

Sus amigos también han querido aclarar un poco más la situación con otros mensajes: "Quienes conocen al chico aseguran que fue una broma de mal gusto y que realmente no lanzó nada en el vaso". Además, la web Maldito Bulo ha localizado al chico del vídeo en otro 'stories' del que parece ser uno de sus amigos, al que le hace la misma "broma".

Tal como Kristal explica en su Instagram, sea una broma o no ella no lo sabía y el vídeo muestra la facilidad con la que esto puede ocurrir en cualquier fiesta.