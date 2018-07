Detienen al doble de Messi por parecerse tanto al futbolista

A Reza Parastesh, que él mismo se hace llamar el "Messi Iraní", se le fue de las manos eso de hacerse pasar por la estrella de fútbol. Su enorme parecido es tal que hasta Eurosport utilizó una foto suya por error para ilustrar una noticia del delantero.

Sabiendo esto quiso descubrir que pasaría si, vistiendo una camiseta del FC Barcelona, la gente lo reconocería por las calles de Hamadán, una ciudad al oeste de Irán. Parastesh no podía imaginar lo popular que es el argentino en esta zona y rápidamente se le acercaron un gran número de personas para hacerse fotos con él.

Tal fue el caos que se generó que la policía tuvo que intervenir para sacarlo de la marabunta e incluso confiscar su coche para evitar colapsos, llevándose al doble a comisaría, aunque finalmente no pasó la noche en el calabozo: "La gente me ve como el Messi iraní y me piden que haga todo lo que él hace. Cuando voy a algún sitio la gente se queda en shock", explicó después del incidente.