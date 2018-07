Fue a por cambio y ganó más de 250.000 euros

Marilyn Scott Kilmarnock no tenía cambio para pagar el ticket de estacionamiento y decidió comprar un boleto de lotería con un billete de 10 libras. Pensó que así, le sobrarían dos libras para el estacionamiento.

La mujer no creía en los premios de la lotería, por lo que guardó el billete en su bolsa de mano y lo olvidó por completo.

Un día después, Marilyn abrió su bolso y recordó que había comprado un billete, así que por diversión decidió rascarlo para ver que no había ganado como siempre; pero para su gran sorpresa, ganó la lotería.

Por casualidades de la vida ha ganado lo equivalente a poco más de 280.000 euros. Esta asombrosa historia ha dejado flipados a los usarios de las redes sociales.

“UNA VEZ QUE LO HABÍA RASPADO (EL BILLETE), NO LO PODÍA CREER”.

“TUVE QUE PEDIRLE A DOS DE MIS COLEGAS QUE COMPROBARAN SI ERA REAL”.

“DE HECHO, CUANDO LO VÍ EN MI BOLSA ME DIJE A MI MISMA: ‘PODRÍA HABER TENIDO EL BOLETO GANADOR DESDE AYER”.

La ganadora ha dicho que gastará parte de su premio, primero en llevar de viaje a sus hermanas, hijos y madre a Disneylandia, ya que es algo que la madre siempre ha querido, por lo que en su cumpleaños numero 60, realizarán las vacaciones de sus vidas. Y en segundo lugar, viajará por toda Europa como siempre quiso y finalmente comprará un casa:

“NUNCA PENSÉ QUE PODRÍA TENER EL DINERO SUFICIENTE PARA COMPRAR MI PROPIA CASA”.

She only went in to get change for parking...! Check out how Marilyn Scott's destiny was changed forever by a simple decision 🍀🤞😂 #Winner pic.twitter.com/mDH8Hw9I5w