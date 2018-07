Un hombre, acusado de eyacular sobre una mujer en un avión y asegurar que fue un ataque de tos

Según el diario The Sun, el hombre y la mujer viajaban en asientos contiguos cuando de pronto la mujer comenzó a acusar al varón de eyacular sobre ella y de apoyar su mano sobre las partes íntimas del hombre mientras ella dormía."Para mi horror, me di cuenta de que estaba tratando de poner mi mano sobre sus genitales. Entonces me di cuenta de que mis piernas estaban manchadas”, asegura la mujer.

Ambos se enfrascaron en una fuerte discusión, y la tripulación tuvo que intervenir para separar a los dos pasajeros.

El hombre fue detenido al llegar al destino y en el interrogatorio declaró a las autoridades que, a causa de un ataque de tos, había escupido de manera accidental sobre la mujer."Escupí durante un ataque de tos, y golpeé a la mujer a mi lado. La mujer se enojó y comenzó a golpearme”, afirmó el detenido.

Horas más tarde fue puesto en libertad y ahora se espera que comparezca ante el tribunal para enfrentarse a cargos criminales.