Una mujer increpa a una familia por hablar en español en un restaurante en Estados Unidos

Siguen los casos de racismo en el mundo, como el que tuvo lugar en el autobús de Gran Canaria, donde una señora fue insultada por llevar un velo islámico.

El último suceso ha sido en un restaurante, Andy's, en Virginia, Estados Unidos. Una familia hispana se encontraba comiendo en el establecimiento, hablando su lengua materna, cuando una residente americana les empezó a increpar y a insultar por hablar ese idioma en su país.

En el vídeo se puede ver como la americana les dice 'enséñenme sus pasaportes' para luego gritarles 'regresen a su país de mierda. No os carguéis Estados Unidos'.

Tras la disputa, el local escribió un texto en su cuenta de Facebook:

"Palabras de agradecimiento a una ex clienta. Gracias por comprender que tiene derecho a expresar sus puntos de vista venenosos, sin importar lo odiosos e ignorantes que sean, según la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Gracias por perturbar los derechos de otras personas que disfrutaban de una noche en un espacio público limitado… Gracias por proporcionar a los empleados de Andy la oportunidad de demostrar los preceptos de la ley común detrás de la Primera Enmienda, que indican que, aunque tiene el derecho de declarar sus puntos de vista despreciables, también tiene la obligación de asumir las consecuencias por hablarles. Gracias, y lo decimos con todo el respeto antes mencionado que merecen, por no volver nunca a Andy. No eres bienvenida".