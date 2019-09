La Reina Letizia reprende en público a su guardaespaldas por no avisarla de que había un escalón: "casi me mato"

La Reina Letizia ha protagonizado uno de los momentos más comentados de su visita a Sevilla, cuando abroncó a uno de sus guardaespaldas por no avisarla de que había un escalón en la acera. "Casi me mato", le dijo. El momento ocurre en el minuto 0:49 del vídeo.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia viajaron este jueves a Sevilla para visitar la exposición 'El viaje más largo', un acto público donde la tensión quedó registrada ante las cámaras de prensa y curiosos que allí se encontraban.

La Reina Letizia estaba saludando a los vecinos que se acercaron a la valla cuando sufrió un pequeño traspiés. "Ay, que me caigo", se la escucha decir. Con gesto serio y enfadado, Letizia se dirige al guardaespaldas: "no me has avisado del escalón, casi me mato". Una reprimenda que no ha pasado desapercibida en las redes sociales y que reabre el debate sobre la seriedad y rectitud de la Reina Letizia. El momento ocurre en el minuto 0:49 del vídeo.

Fue durante la Semana Santa del año pasado cuando la Reina Letizia y Doña Sofía protagonizaron un tenso desencuentro en la Catedral de Palma.