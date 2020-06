'Soy una pringada' insulta a Pablo Alborán y critica su decisión: “Tu valentía me la paso por los coj****”

La semana pasada Pablo Alborán publió un vídeo en el que hacía pública su homosexualidad. Esto despertó una gran oleada de mensajes de apoyo entre los cuales se encuentran muchos compañeros de profesión, como Alejandro Sanz, Pablo López o Chenoa, que le dedicaron bonitos mensajes.

Pero estas declaraciones del artista malagueño también despertaron algunas críticas de personas que lo tachan de "oportunista" al hacerlo durante el mes del Orgullo y a pocos días de lanzar nuevo disco. Este es el caso de Esty Quesada, más conocida como 'Soy Una Pringada', quien no ha tenido reparos en ser muy crítica con el artista malagueño, como comenta Alejandra Castelló en Levántate y Cárdenas.

"Ocultaste ser gay para hacerte famoso y entrar en el mainstream. Fingiste ser heterosexual escribiendo canciones sobre chicas y, ahora que estás a días de sacar nueva música y en el mes del orgullo, sueltas que eres gay para rascar más público", empieza a través de Instagram Stories.

"Tú te sacas y te metes los principios y el orgullo cuando te interesa. Vuelve al armario, que nadie te necesita en esta lucha, cariño. Encima vas y sueltas el discursito fake abanderado de 'Soy gay y no pasa nada'. Sí que pasa", y continúa: "Si no pasase nada no hubieses ocultado tu sexualidad años y años. Sí pasa, si hubieses escrito sobre amar a tíos, la industria no te hubiese querido. Preferiste triunfar a ser fiel a ti mismo.", sigue 'Soy Una Pringada', mientras que desde el equipo de Levántate y Cárdenas, critican estas duras declaraciones, matizando que Pablo no es que haya "ocultado" nada, sino que siempre ha sido "muy discreto" con su vida personal.

"Es lícito, muy bien. Pero ahora no vayas de víctima y de abanderado, gilipollas.", sigue Esty en su vídeo. "Aquí hay gente que siempre hemos ido de cara con nuestra sexualidad y nos hemos arriesgado desde el minuto 0. Nadie te necesita y tu valentía me la paso por los cojones".

APOYOS A LA DECISIÓN DE PABLO ALBORÁN

Pero como comentábamos, han sido muchos los artistas y famosos que han desmostrado su apoyo y agradecimiento a Pablo Alborán, como hizo Agoney el viernes pasado durante su entrevista en Europa Home Date con Juanma Romero: "Yo le voy a estar siempre agradecido a Pablo por lo que ha hecho, porque ha sido súper valiente por su parte". "Nos ha hecho libres a todos", aseguraba, algo por lo que todos debemos estarle agradecidos.