Agoney sobre su álbum Libertad: 'En principio iba a ser un EP, y yo quería meter otra canción más'

Hace unos días, Agoney anunciaba el lanzamiento de este nuevo single, 'Más'. Un anuncio que llegaba acompañado por unas imágenes del cantante vestido de rojo y rodeado por rosas, en una instantánea de Joaquín Pérez cargada de pasión. 'Más' es una balada potente, cargada de energía, en la que Agoney juega con los tonos y los ritmos, mientras nos recuerda que "solo oírte una vez más", y nos enamora con su impresionante juego vocal que se acompaña de coros tipo gospel, con reminiscencias a Sam Smith. Hablamos con Agoney de este lanzamiento, pero también de su esperado álbum Libertad, ¡y de mucho más!

👉 Agoney: "'Libertad' es un aperitivo de lo que será luego el disco"

Al comenzar la entrevista, recordamos el reto que les planteamos a su fans para que sonase el tema 'Strangers' en ¿Me Pones?, el programa que presenta Juanma Romero en Europa FM los fines de semana, que superaron con creces, y acabamos llamando en directo a Agoney. Eso sí, como el programa es de 9 a 14h, ¡nos pedían que no le hiciéramos madrugar! Algo que Agoney agradece, pero confirma que él "también madruga". 😉

Además nos habla de la música que no se cansa nunca de escuchar y lo cómo ha perfeccionado su habilidad como cocinero, y el plato más complicado que ha cocinado estos días: ¡Una lasaña! "Estuve como ocho horas para hacerla".

También nos confiesa su 'desliz' con las "croquetas al horno", que se las dejó olvidadas ¡y casi sale ardiendo el edificio! Pero a parte de algún pequeño incidente como este, Agoney es un gran chef ¡y ya ha quedado con Juanma para venir a Europa FM y darse un atracón!

LOS FANS DE AGONEY PREGUNTAN SOBRE 'MÁS' Y LIBERTAD

Juanma Romero ha querido darle una sorpresa a Agoney, así que ha pedido a los fans del artistas que le enviaran notas de voz para que fueran ellos mismos quieres le entrevistaran. Así, algunos de sus seguidores más fieles, como Jose Hernández, han podido preguntarle durante el Europa Home Date acerca de su nuevo single, 'Más', que ha tenido una gran acogida.

¿Por qué es tan importante para ti el mensaje que transmite 'Más'?, le pregunta Jose. A lo que Agoney responde que le tiene "un cariño enorme a 'Más', por el momento en que la escribí, en las personas en las que pensaba cuando la escribía y en todo el tiempo que ha pasado para poder publicarlo, y todo lo que he trabajado", asegura, "eso es lo que ha hecho que esta canción sea más especial".

'Más' es el segundo adelanto de su nuevo disco Libertad, que llega "al final de verano", nos confirma. ¿Cuántas canciones tendrá Libertad?, le pregunta Paula de Barcelona. A lo que Agoney asegura que el tracklist "saldrá dentro de nada", y prefiere mantener el secreto, aunque asegura que ha sido complicado hacerlo con muchas canciones y que "en principio iba a ser un EP -porque no había medios para más- y yo quería meter otra canción más, porque era necesaria para que el álbum estuviera redondo y tuve que trabajármelo solo".

👉 Agoney lanza 'Más', una potente balada que nos deja un claro mensaje: "Solo una vez más"

Por su parte, Laura le pregunta si habrá disco físico y -en caso de haberlo-, si habrá firma de discos "tengo unas ganas locas de escuchar todas las canciones de tu disco", le decía. Agoney confirma que "habrá disco físico" y "no solo son las canciones, es el arte en conjunto que tiene este álbum, que da ganas de comprarlo solo para ponerlo en la estantería y verlo, y luego abrirlo y verlo. El libreto es muy especial, lo hemos trabajado minucionsamente".

Amaia va más allá, y además de saber si habrá firma de discos, algo que Agoney a confirmado "si las circunstancias" lo permiten: "por supuesto que habrá firma de discos, así que ¡prepárense!". También ha preguntado por los conciertos, ¿cómo se plantean los shows? "Por ahora vamos a preparar la gira que llega con el disco, pero de momento no hay fecha exacta ni el formato. Estamos creándolo y trabajando".

Desde Argentina, le preguntan qué ha aprendido desde su salida de la Academia de OT. "He crecido muchísimo en este tiempo. He madurado. Y ahora puedo agarrar al miedo 'por los cuernos' y dirigirlo yo como quiero, no que me dirija él a mí", destaca el cantante como "el mayor aprendizaje".

Asegura que además hace un potente ejercicio de visualización a modo de ayuda, para trabajar el miedo: "intento analizar cuándo me llega ese pánico, ese miedo", y así logra neutralizarlo, "gestionando" sus emociones.

Rocío de Gran Canaria, le pregunta solo la experiencia de trabajar con la Orquesta de Macedonia. Cuenta cómo Jaime le propuso la idea y le en contacto con la orquesta: "Mi corazón se puso a mil".

Además, recuerda cómo surgió su colaboración con Brian Cross para el tema 'Strangers': "Me gustaría verle en directo y cantar con él en el escenario".

EL HIMNO DEL ORGULLO 2020: 'PIENSA EN POSITIVO'

También nos habla de su participación en el himno del Orgullo por tercer año consecutivo: "El primer año me dio mucho miedo", pero ahora asegura: "estoy encantado". El MADO -el Madrid Orgullo 2020-, ha escogido como himno para este año un tema muy especial de Fangoria: 'Piensa en positivo', contando para ello con voces como la de Agoney, pero también artistas como Aleks Syntek, Buika, Delaporte, Fran Perea, Jaime Summers, Jorge Megó, Kika Lorace, La Prohibida, Miguel Lara, Molina Molina, Paco Clavel, Rafa Sánchez, Ricky Merino, Sara Pérez, Siloé, The Porto Sisters, Varry Brava y Vega.

Juanma reflexiona sobre la importancia de normalizarlo y pone de ejemplo el caso de Pablo Alborán, y cómo se sorprende de que aún sea noticia la orientación sexual de una persona. Por su parte, Agoney comenta: "Yo le voy a estar siempre agradecido a Pablo por lo que ha hecho, porque ha sido súper valiente por su parte". "Nos ha hecho libres a todos", asegura, algo por lo que todos debemos estar agradecidos.

RECORDAMOS SU ACTUACIÓN COMO FREDDIE MERCURY

Juanma Romero le pregunta por esa impresionante imitación que tantas veces habremos visto de Agoney como Freddie Mercury en Tu Cara Me Suena, el programa de Antena 3. Además de dejarnos sorprendidos con su impresionante voz, Agoney confiesa que lo pasó mal, porque no quería salir sin camiseta: "A día de hoy no me creo que saliera sin camiseta. No me lo puedo creer. Es que no puedo ver el vídeo", comenta. Y no porque no tenga 'pelo en pecho' ¡que nos lo ha enseñado en directo!

UNA SERIE UN LIBRO Y UN DISCO

En cuanto a la serie, Agoney nos recomienda 'Cómo defender a un asesino'; como lectura, una biografía de George Michael, que se la regaló un fan; y un disco, el de Rachelle Ferrel, "es maravilloso", asegura.

¡Muchas gracias por 'abrirnos' una ventanita a tu casa! Nos vemos pronto en Europa FM con más música de Libertad.