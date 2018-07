Una tienda de lujo vende jeans manchados de barro por 425 dólares

Unos pantalones para hombre "manchados" de barro están revolucionando las redes. Estos jeans desgastados se venden en la tienda online de Nordstrom por la sorprendente suma de 425 dólares.

"Esta ropa de trabajo ha pasado por mucha acción y labor dura, y está embadurnada de una capa de barro craquelado que demuestra que no tienes miedo de ensuciarte", pone en la descripción del objeto.

El actor Mike Rowe fue quien denunció en las redes sociales esta prenda con indignación. Rowe escribió un texto irónico sobre este tipo de vestimenta: "¡Por fin! Unos pantalones que parecen haber sido usados por alguien con un trabajo sucio… para quienes no trabajan", publicó el australiano, que tiene más de 4 millones de seguidores.

En Twitter también fue un tema bastante discutido. Un usuario publicó un tuit con sarcasmo imaginando un diálogo con los defensores del "capitalismo" y el "libre mercado": "Nordstrom está vendiendo jeans con barro falso por 425 dólares mientras hay gente que se muere de hambre".

You: Capitalism! Free market!!

Me: Nordstrom is selling jeans with fake mud for $425 while people are starving.

You: ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/DJAzEuWkU3