Tiene un accidente de coche por mirar donde no debía

Hay que tener mucho cuidado con las distracciones al volante pero hay ocasiones en las que es prácticamente imposible no desviar la vista a algo que nos llama la atención.

Y si no que se lo digan a este pobre hombre que iba conduciendo por una de las carreteras más transitadas de São Paulo (Brasil) cuando vio en la calzada un grupo de chicas con unos minúsculos bikinis promocionando algo, ¿cómo no iba a distraerse? Tal fue el despiste que chocó bruscamente con el coche delantero provocando el desprendimiento del parachoques, que no dudó en abandonar en mitad de la carretera y salir pitando de esa situación.

Ya que por si no hubiese sido suficiente el golpe, uno de los asistentes al espectáculo grabó en vídeo todo lo sucedido y como un grupo de chicos se reían del conductor. ¡Tierra trágame!