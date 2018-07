Un 'youtuber' admite tener sexo con un menor de 11 años

Parece que las polémicas de los youtubers no acabarán nunca. Si hace unos días las redes se indignaban con el vídeo del youtuber 'Reset' dando galletas rellenas de pasta de dientes a un mendigo, ahora lo hacen con Bullacas. Este joven ha publicado un vídeo donde admite mantener relaciones sexuales con niños de once años. El joven asegura que no ve nada malo en ello y que no es un pederasta. Conforme avanza el vídeo, Bullacas comienza a hablar sobre su pareja, un niño de once años, al que le saca cinco. Según el youtuber, no hay ningún problema en mantener este tipo de relación ya que existe consentimiento por ambas partes.

Sin embargo, aquí no acaba la polémica. 'DalasReview' un famoso youtuber español con más de cuatro millones de seguidores en su canal, hizo un vídeo criticando el comportamiento de 'Bullacas' y llamándolo 'pederasta'. En este momento las redes ardieron y no fueron pocos los que se unieron a la polémica insultando y acosando a 'Bullacas'.

Por este motivo, el youtuber que admitió tener relaciones sexuales con un menor de 11 años se ha defendido y ha explicado que todo formaba parte de un 'personaje', que era falso. Pero no solo eso, el youtuber dice que, en realidad, se llama Sara y es transexual: "estoy recibiendo ayuda dado que he recibido acoso", dice en un vídeo a modo de entrevista para aclarar toda la polémica.

Ahora solo queda por saber como se resolverá todo este asunto, que por lo que parece acabará en los tribunales ya que el youtuber ha denunciado a 'DalasReview'.