ABBA se prepara para sacar nuevo disco

Puede ser una de las grandes noticias del año: el grupo sueco ABBA va a sacar un nuevo disco este año, cuatro décadas después de la publicación de su último trabajo. The Visitors, el último disco de los suecos, vio la luz en 1981.

Los miembros originales de la formación, Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus y Frida Lyndstad, se reunieron hace cinco años en un evento privado y se habló de una gira con avatares digitales de los cuatro, llamada ABBAtars, pero no llegó a materializarse.

En 2018 supimos también que se habían reunido para grabar dos nuevos temas, I still have faith in you y Don't shut me down. La cosa fue tan bien que motivó que se siguieran reuniendo y surgieron otras cinco canciones, que aún no han visto la luz.

En una entrevista en The Herald Sun, Ulvaeus aplacó un poco la impaciencia de los fans al confirmar que "definitivamente" ABBA lanzaría nuevo material este año.