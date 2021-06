Las canciones que van a hacerte sentir viejo: cumplen 20 años este 2021

Si hay algo cierto en la vida es que el tiempo pasa. Y pasa para todos, música incluida. Así que para hacerte sentir ese "madre mía, ¿ya hace 20 años de eso?" hemos hecho esta lista de canciones que salieron en 2001. ¿Con cuántas de ellas has bailado, de cuántas recuerdas el videoclip o el momento de su estreno? Pues eso... Hoy les rendimos homenaje a estos temazos que llevan ya dos décadas entre nosotros:

Survivor, de Destiny's Child: 13 de febrero

Crawling, de Linkin Park: 1 de marzo

Baila morena, de Zucchero: 5 de marzo

All for you, de Janet Jackson: 6 de marzo

Ride with me, de Nelly: 10 de marzo

Get Ur Freak On, de Missy Elliot: 13 de marzo

Lady Marmalade, de Christina Aguilera, Mýa, P!nk, y Lil' Kim: 27 de marzo

Let me blow your mind, de Eve y Gwen Stefani: 1 de abril

Fallin', de Alicia Keys: 10 de abril

It's raining men, de Geri Halliwell: 30 de abril

Wherever you will go, de The Calling: 21 de mayo

Someone to call my lover, de Janet Jackson: 12 de junio

I'm real, de Jennifer López ft Ja Rule: 19 de junio

How you remind me, de Nickelback: 17 de julio

Suerte (Whenever, Wherever), de Shakira: 27 de agosto

Can't get you out of my head, de Kylie Minogue: 8 de septiembre

I'm a slave 4 U, de Britney Spears: 25 de septiembre

Pop, de NSYNC: 15 de octubre

Get the party started, de P!nk: 16 de octubre

Drowning, de Backstreet boys: 16 de octubre