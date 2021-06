Foo Fighters reabren el Madison... solo para los vacunados

Los Foo Fighters, y la música en directo, han vuelto. Y el escenario no podía ser mejor: el Madison Square Garden de Nueva York, una de las plazas más emblemáticas de la música en vivo. Eso sí, al concierto solo pudo acudir personas que ya estuvieran vacunadas contra la COVID-19, lo que provocó protestas de grupos antivacunas en las puertas.

La banda liderada por Dave Grohl dio un auténtico espectáculo, recreando gran parte de los mayores hits de la banda. Pero como es habitual también se guardó alguna que otra sorpresa: covers del Somebody to love de Queen, el You should be dancing de los Bee Gees o la más grande, una versión del Creep de Radiohead cantada por el humorista Dave Chapelle.

La última actuación en el Madison Square Garden tuvo lugar el 10 de marzo de 2020, y el pasado domingo se llenó hasta arriba para volver a disfrutar de un concierto 466 días después. Aproximadamente 18.000 almas se reunieron en el estadio de los New York Knicks para ver a Grohl y compañía hacer vibrar el recinto.

Los Foo Fighters vendrán a España en junio de 2022, como parte de la gira mundial del 26 aniversario de la banda. Irán primero a Valencia el día 16 y después a Madrid el 20, en unos conciertos en los que estarán acompañados por Amyl and the Sniffers y, atención, el ex Oasis Liam Gallagher.