BTS y Ed Sheeran volverán a trabajar juntos

BTS y Ed Sheeran no paran de anunciar novedades últimamente. No obstante, lo que menos pensábamos era que lo hicieran por un proyecto conjunto, aunque, es cierto, que esta no será la primera colaboración entre el cantante y el grupo más famoso de K-pop de todos los tiempos. Por ello, después de colaborar juntos en 2019, el solista ha confirmado que formará parte del nuevo álbum de los surcoreanos. Ed Sheeran fue quien hizo el anuncio durante una entrevista en el programa de radio Most Requested Live, generando una gran expectación entre los seguidores de BTS.

BTS en los MTV EMA's 2020 // GTRES

"De momento sabemos que habrá una canción en el próximo disco de BTS y que la habrá escrito Ed Sheeran pero, lo curioso es que, lo ha anunciado el cantante británico en una entrevista sobre su nueva canción Bad Habits. Además, Ed Sheeran ha dicho que: 'son unos chicos súper súper geniales’. Por otra parte, Marta también nos confirma que "la discográfica también corrobora la colaboración de BTS y Ed Sheeran", cuenta Marta a Juanma en el último programa de Me Pones Más.

¿Qué harán Ed Sheeran y BTS?

Ed Sheeran ya escribió una canción para BTS, el tema titulado Make It Right, que nos habla de la autosuperación y la confianza. ¿Será una colaboración similar o habrán pensado en algún otro tipo de trabajo conjunto? Durante las últimas jornadas, BTS ha sido protagonista absoluto de la actualidad de la industria de la música con Butter, la canción con la que la banda volvió a las pistas.

Butter triunfa en el mundo entero

Butter continúa imparable, desde que saliera hace ya unas cuatro semanas. Desde entonces, el sencillo de la banda continúa en el primer puesto en Billboard Hot 100. El disco será lanzado en breve, coincidiendo con el octavo aniversario del fandom ARMY el próximo 9 de julio.

Ed Sheeran se convierte en vampiro

Hace solo unos días, el cantante británico presentó el videoclip de Bad Habits, su vuelta después de 4 años de ausencia. Tanto en los adelantos, como en el vídeo, Ed Sheeran se disfraza de vampiro, una representación visual que pretende dar forma a esos 'malos hábitos'. Así pues, con dientes afilados y cabello blanco aparece enfundado Ed Sheeran, que elije la forma de vampiro como alter ego.