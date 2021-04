¿Sabías que besarse es bueno para la salud?

El Día Internacional del Beso no es un día cualquiera, más aún en los tiempos que corren, con las restricciones sociales vigentes. La celebración de esta fecha tiene su origen en Tailandia, cuando una pareja rompió el récord con el beso más largo que alcanzó 58 horas, nada más y nada menos. La proeza les valió para que el 13 de abril fuera reconocido como el día seleccionado para festejar esta muestra de cariño. Aida Huertas, psicóloga y experta en autoestima, se refiere al beso en la situación actual: "saludarnos con el codo no es lo mismo y no genera el mismo vínculo físico pero, al final, no deja de ser una muestra de afecto, igual que el beso".

Pero...¿qué generan los besos?

Un beso puede levantar mil pasiones, pero también ejercitar más de una docena de músculos en nuestro rostro. ¡Reducir las arrugas de la piel a base de la buena salud de los músculos faciales! Aida Huertas enfatiza la importancia que tienen los besos, sobre todo, en una hormona muy especial: "los besos generan muchas cosas, en especial, un incremento de la oxitocina, la hormona del amor".

Besos famosos

Hay muchos, desde el que recibe la Bella Durmiente o el de la Dama y el Vagabundo de Disney. En el cine también los encontramos, besos como los que vemos en Titanic, Brokeback Mountain o El diario de Noah. ¡Hay muchísimos!