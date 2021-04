Bésame mucho: los besos de los cantantes con sus parejas en videoclips

Ya lo decía Camilo en su última visita en El Hormiguero. ¿Quién mejor que su pareja Evaluna para protagonizar un videoclip suyo en el que habla de amor? Nadie.

El artista colombiano lo tiene claro y no es el único que opina lo mismo. Zayn Malik también lo piensa así y se besó con Gigi Hadid en Pillowtalk, su esperadísimo debut en solitario tras abandonar One Direction. Algo que ya había hecho anteriormente Adam Levine en Animals junto a Behati Prinsloo, o John Legend y Chrissy Teigen en All of me.

Incluso Ed Sheeran, uno de los artistas que más discretamente lleva su vida personal, se ha dedicado besos y caricias con su mujer, Cherry Seaborn, en la romántica Put it all on me.

También hay artistas que encontraron el amor durante el rodaje de uno de sus vídeos musicales, como fue caso de Felices los cuatro de Maluma, donde conoció a Natalia Barulich.

A continuación, os dejamos con los mejores besos de artistas con sus parejas en sus videoclips. ¡Vota tu favorito!