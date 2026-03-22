EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Nati era "antitatuajes" y ya está pensando en hacerse el segundo

Nati, una oyente de Me Pones en Barcelona, odiaba los tatuajes... hasta que se hizo uno. "No me gustaba esa forma de ensuciar la piel. Mi hijo David, cuando cumplió los 18, empezó a tatuarse los brazos. Estuve mucho tiempo enfadada porque siguió hasta completar los dos meses", le cuenta a Juanma Romero. Sin embargo, un día vio un tatuaje de un corazón y quiso hacérselo con las fechas de nacimiento de sus hijos. ¡Y David se lo regaló por su cumpleaños! "Me ha gustado tanto la experiencia, que estoy pensando ya en el próximo", dice. ¡Escucha el audio y descubre cuál será su segundo tatuaje!