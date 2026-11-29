Con Juanma Romero y Marta Lozano

Una oyente de 'Me Pones' compra un calendario de adviento erótico: "Mi marido tiene las expectativas altas"

María José, una oyente de Me Pones, entra en directo en el programa para contarle a Juanma Romero y Marta Lozano que este año se ha atrevido a comprar un calendario de adviento erótico. "Cada casilla es un jueguecito, trae cositas para hacer... Supongo que también trae utensilios... Mi marido tiene las expectativas altas y está deseando el día 1", cuenta. ¡Escucha su conversación completa!