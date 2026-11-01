EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO Y MARTA LOZANO
Le pidieron matrimonio estando en crisis: "No me voy a casar con una persona si estamos mal"
Virginia, una oyente de Me Pones en La Rioja, sigue llevando el anillo de compromiso que le regaló su ex. Hace cinco años, su relación estaba en crisis y decidieron viajar a Sevilla para arreglarlo. "Al chico se le ocurrió pedirme matrimonio en un puente", cuenta. Ella le dijo que no, pero aún conserva el regalo: "Es más material que otra cosa porque no me recuerda nada a él. Es bonito; plata con un diamante. No escatimó". ¡Escucha la anécdota completa!