Una alarmante práctica sexual se extiende en Estados Unidos y reabre el debate sobre las violaciones

Los hombres se quitan el preservativo sin el consentimiento de la mujer. Esta nueva práctica ha reabierto el debate sobre las violaciones en Estados Unidos.

Muchas jóvenes aseguran sentirse violadas además de correr peligro con enfermedades o embarazos no deseados.

Alexandra Brodsky, una profesora de la Facultad de Derecho de Yale, cuenta que esta nueva moda se está extendiendo por Estados Unidos. El hombre se quita el preservativo durante la relación sexual sin que la pareja sepa que lo está haciendo.

Brodsky ha escrito un artículo sobre esta tendencia sexual en Columbia Journal of Gender and Law, en el que explica que el sexo consentido puede pasar a ser no consentido al quitarse el preservativo en secreto. Esto es una forma de asalto sexual y debe ser tratado como tal, denuncia la profesora.

La eliminación del preservativo "expone a las víctimas a riesgo de embarazo y de enfermedades". Según recoge el diario The Mirror, la profesora se ha entrevistado con varias jóvenes que han sido víctimas de esta práctica sexual y cuenta que "sus historias a menudo comienzan de la misma manera: 'No estoy seguro de si se trata de violación, pero...'"