Alberto Chicote revela que el primer libro de cocina que compró era sobre platos afrodisíacos

Alberto Chicote ha sido el último invitado en Tómatelo menos en serio, el late show de Europa FM presentado por Chenoa. El chef se ha pasado por los micros para hablar de la octava temporada de Pesadilla en la cocina, que se estrenó en laSexta el jueves 24 de noviembre.

Ante las preguntas de la cantante sobre cómo es rodar en estos restaurantes, él ha respondido que "hay que hacer un entrenamiento previo porque el estómago tiene que estar fuerte". Además, ha confesado que el equipo de este programa ha pasado a ser casi su familia: "En estos años, compartes más tiempo con ellos que con la familia. De los 20 que somos, 18 hemos estado juntos durante 20 años y terminas compartiendo más de lo profesional".

Una de las preguntas que le hacen al cocinero es que 'no puede ser que reaccione así' y Alberto ha querido dejar claro el motivo: "Depende de cómo seas, para mí la cocina es un espacio de trabajo donde yo disfruto y lo que pasa ahí es importante. Que un tipo maltrate una comida es más importante para mí que que el Athletic pierda".

E incluso ha confesado que en su cocina no hay ni televisión ni radio: "Siempre digo que mis clientes se merecen el 100% de nuestra atención".

El verano más legendario de Chicote

Una de las secciones habituales de este programa es que el invitado cuente su noche más legendaria. Chicote ha querido ir un paso más allá y ha revelado que lo suyo fue un verano entero. Él tenía unos 20 años y estaba trabajando en la Sierra: "Cada semana había fiesta en un pueblo y cuando salíamos del restaurante a la 1 de la madrugada decíamos 'Una copa y a casa', pero llegábamos siempre a las 8 de la mañana".

"El tema de conversación durante el día siguiente era 'Esta noche no salimos', pero siempre nos liábamos y acabábamos saliendo. Después de dos meses así, estuvimos una semana de vacaciones", ha dicho entre risas.

Omeraki, el nuevo restaurante de Chicote

El chef no solo presenta la nueva temporada de su programa, sino también acaba de abrir el restaurante Omeraki en Madrid. "No es de cocina fusión porque parece que ahora todo tenga que tener un concepto acotado. Estaba cansado de no poder experimentar y ahora quiero poder hacer lo que me apetezca", ha contado.

Entre bromas, ha afirmado que los tiempos han cambiado mucho y que si ahora dices que cocinas, "suena a glamour", pero antes no era así. "Cocinar ahora mola, hace 25 años te miraban las manos para ver si las tenías destrozadas".

Chicote ha hecho memoria sobre sus inicios en el mundo de la cocina y ha recordado que el primer libro que se compró sobre ello iba de platos afrodisíacos. "Nos lo recomendó un profesor porque son curiosidades y es gracioso", ha añadido.

