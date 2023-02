Chenoa revela en 'Tómatelo menos en serio' cuál era su frase para ligar cuando no era famosa

Ventura se ha sumado a la entrevista de Juan Íbañez y Damián Mollá en Tómatelo menos en serio con una nueva entrega de su juego estrella Suma palabra. A partir de una premisa, los participantes tienen que decir frases que encajen con esa premisa. La primera ha sido frases para ligar y ha llevado a una revelación de Chenoa.

La presentadora del late night de Europa FM ha contado qué hacía para ligar cuando no era conocida. "Yo siempre ha sido muy payasa y me acercaba a los tíos sin dudarlo. Les decía, 'Hola, ¿cómo te llamas?", ha contado la también colaboradora de Cuerpos especiales que usaba esta técnica cuando tenía 19 o 20 años. "Pero aparentaba 12 porque siempre tenía cara de muy pequeña y no ligaba mucho por eso", se ha sincerado.

La frase concreta que usaba era una invitación. "Les decía, '¿Quieres tomar algo? Yo te invito'. Siempre decía eso porque como trabajo desde los 16 y los de mi edad generalmente no tenían ni un puto duro, yo les invitaba. A partir de ahí ya empezaba con buena onda", ha contado la presentado, a lo que ha puntualizado Ventura. "Dirían, ¡esta tiene tierras!!".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa