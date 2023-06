Joaquín Reyes se convierte en Javier Bardem para cantar la canción del Rey Tritón eliminada de 'La Sirenita'

La visita de Cotia Tómatelo menos en serio ha coincidido con la visita de Javier Bardem. El actor ha acompañado a Joaquín Reyes para charlar con Chenoa de su papel en La Sirenita.

El intérprete da vida al Rey Tritón, un papel que aceptó impulsado por sus hijos Leo y Luna.

"Ahora mis chiquillos son los que me eligen las películas", ha dicho el actor, que asegura que también podría trabajar en El Rey León (por el pelo) o en una segunda parte de Pinocho (cuando ya esté más mazado).

Para La Sirenita grabó una canción, que finalmente no se incluyó en la película, pero que ha interpretado en exclusiva en el late night de Europa FM. "No se pudo meter porque no pegaba con mi personaje", ha contado el intérprete, que estuvo "dos días grabando la canción" y que asegura que el tema aparecerá en los extras del DVD.

Javier Bardem vivió durante el rodaje de la película uno de los momentos más difíciles de su carrera. Se cayó de cinco metros de altura. ¿Temió por su vida? Su cabeza dio vueltas como una batidora. "Me dio tiempo a pensar en muchísimas movidas. ¿Habré cerrado bien la verja? ¿Tengo que ir a recoger al chiquillo a la extraescolar?", le ha confesado a Chenoa.

No pensó en su testamento porque ya lo tiene hecho. "A mis chiquillos le voy a dejar amor", ha contado el actor, que dice que su dinero se lo dará a los pelirrojos. "La Sirenita lo es", ha añadido.

El actor también ha comentado sus recientes declaraciones sobre su mujer, la también actriz Penélope Cruz, a la que tardó muchos años en confesar su amor. "Eso también estaba escrito", ha dicho Bardem, que dice que en su vida está todo guionizado. Cuando se levantan reciben el texto y salen a actuar/vivir.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

