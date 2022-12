Mariam Hernández: "Carlos Santos toca la guitarra y canta que te mueres"

Mariam Hernández ha sido la última invitada del año de Tómatelo menos en serio, el programa de Chenoa en Europa FM.

La actriz se ha pasado por el bar de Ventura para hablar de Todos lo hacen, una película coral que define como una mezcla del Cluedo y Jessica Fletcher en clave de comedia.

"Es una peli divertidísima", ha dicho al hablar de la producción que se estrena el 28 de diciembre. "Todos y todas somos sospechosos y el público forma parte de la investigación. Estará sospechando sobre quién es el asesino, y todo con muchísima comedia", ha añadido sobre la película enmarcada en el género true crime.

Con Todos lo hacen llega a la gran pantalla el resultado de sus tres semanas de intenso trabajo y convivencia en Tenerife. "Estuvimos en modo Gran Hermano, viviendo y rodando", ha contado Mariam Hernández sobre la experiencia vivida con sus compañeros actores y el equipo de la película.

"Era un hotel de Tenerife en un pueblo al lado del Teide. No había ni un restaurante enfrente, había que bajar al restaurante en coche", ha continuado sobre esa experiencia intensan en la que se mimetizaron muchísimo y vivieron momentos inolvidables. "Carlos Santos toca la guitarra y canta que te mueres", ha añadido sobre las fiestas que se montaban al final de cada jornada de trabajo.

"Julián López es un crack, el director Hugo Martín Cuervo tiene un grupo de música y canta también. Fue un poquito un campamento de verano", ha resumido sobre la experiencia.

Mariam Hernández da vida a Sonia en la película. La actriz define su personaje como "una descarada y una nueva rica" con un punto choni, del que dice no se aleja tanto.

"Mi puntito choni siempre lo he tenido. Ahora no voy a ir de fina porque no lo es. A mí me gustaba más que una licra que comer cuando empecé en esta profesión. Mi estilista me ha cambiado pero donde estén unos buenos aros...", se ha sincerado la actriz.

Sonia va al hotel en el que se desarrolla la historia junto a su ex, al que da vida Carlos Santos, y a su perrito. "Un chihuahua que era Cloe y en realidad tenía un rabo así", ha contado (con gestos) sobre la verdad de su mascota, a la que tuvieron que quitarle algunas escenas por ser complicado rodar con el perro. "Me pegó una mordida el primer rodaje. El perrito era así", ha explicado.

En esta parte de la entrevista, al hablar de viajes en pareja, Mariam ha revelado aspectos más personales: "Yo he jorobado relaciones mías por irme demasiado pronto a una casa rural o a unas vacaciones. Me voy [se va él] y luego se va él",

Mariam y los deportes

Y hablando del lado más personal de Mariam Hernández hay que hablar de su faceta como deportista y madre.

"Soy la única que deja a su hija en la guardería y luego se va al skate", ha dicho la actriz, que sabe que esta afición le ayuda a nivel psicológico. "Me salva mucho, conozco a muchos compañeros que el trabajo lo es todo y a veces el trabajo no siempre está ahí".

Mariam Hernández dio la bienvenida a su hija Nahla en enero de 2020. Juntas forman una familia monoparental. "No es un fracaso a nivel personal, ni ninguna proeza, es una opción, en este caso la mía", escribió al compartir la noticia en redes

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa