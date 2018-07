Los Coming Soon: "Nuestro show en vivo tiene algo diferente"

Ricky Merino se ha desplazado hasta una de las salas de ensayos que Ballantine's We Sound Studios pone a disposición de los grupos musicales. Allí se ha encontrado con Los Coming Soon , los teloneros de la segunda parada del Modern Sound Culture , y han estado hablando de su trayectoria musical y mucho más.

Ricky Merino entrevista a Los Coming Soon / flooxer

Lala y Patricio son hermanos, han crecido rodeados de música y eso fue una motivación para interesarse en este mundo. Hace 7 años que empezaron con el proyecto de Los Coming Soon, con el que han disfrutado de una de las salas de ensayo de Ballantine's We Sound Studios, han sido teloneros de grandes artistas pero también del Modern Sound Culture.

Los Coming Soon han triunfado con temas como Bombay o The Things We Love, pero también lo hacen en los escenarios, donde dicen que es el mejor momento para conocerles.

De todo esto y mucho más es de lo que han hablado con Ricky Merino.