Love Of Lesbian anuncian tres conciertos en el Circo Price de Madrid

Love Of Lesbian cumplen 20 años y lo van a celebrar de la manera que mejor saben: en concierto y con un repertorio que intentará sobrevolar por las variadas geografías del alma. El lugar escogido es el Circo Price de Madrid , el día 29 de junio y el 30 de junio , con dos funciones.

Love Of Lesbian en concierto en Madrid / Facebook/Love of Lesbian

Será un reencuentro con canciones que llevan tiempo reclamando, de nuevo, su protagonismo como parte de su historia, y probablemente la de muchas personas.

Todo un viaje en el tiempo, sin artefactos como los de HG Wells, sino a través de su particular lírica: una aventura llena de emociones atemporales que compartirán con sus seguidores.

Las entradas para los tres conciertos en el TEATRO CIRCO PRICE de Madrid 29, 30 (dos sesiones) se pueden adquirir en la web desde el jueves 5 de abril a las 10h.

CELEBRANDO 20 AÑOS DE HISTORIA

Los conciertos de celebración se harán únicamente en 4 ciudades, en Barcelona en el Gran Teatre de Liceu el 9 de junio, para el que ya no quedan entradas, y el 9 de julio; también en Valencia en el Palau de les Arts el 14 y 15 de septiembre, y el 18 de octubre en México, en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

LA MAGIA DE LOVE OF LESBIAN EN DIRECTO

Pocos conciertos dejan tan buen sabor de boca como los de Love Of Lesbian, incluso en un directo sin artificios, como un showcase íntimo, su magia entra por cada poro de la piel y ya no se marcha...

Entrevista a Love Of Lesbian:

Cuando No Me Ves - Love Of Lesbian: