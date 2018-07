C. Tangana se ríe de su propia fama en el vídeo de ‘Llorando en la limo’

Aunque su álbum Ídolo sigue estando entre los discos más escuchados en las listas de streaming, C. Tangana no pierde el tiempo y continúa publicando temas nuevos. El pasado mes de febrero lanzó Still Rapping y recientemente ha colaborado con Jesse Baez en 'No eres tú'.

Ahora ha lanzado un nuevo tema, 'Llorando en la limo', en la que habla de "la soledad de la fama" como ya ha hecho anteriormente como en 'Caballo Ganador'.

Dano & Javier Díaz han dirigido este videoclip en el que vemos al cantante con un bolso Loewe y un enorme abrigo de piel al más puro estilo estrella del pop acosado por los paparazzi al salir de su limusina. El vídeo está intercalado con fotografías de la misma escena para enfatizarla todavía más.

Además, hacia el final podemos ver 9 títulos de canciones nuevas que formarán parte de su próximo Mixtape, entre las que se encuentran 'Still Rapping' y 'Llorando en la limo'.

01 Still rapping (prod. Steve Lean)

02 Baile de la lluvia (prod. Take a Daytrip)

03 Cuando me miras (prod. Enry-K)

04 Na de na (prod. Royce Rolo y Danni Ble)

05 Huele a nuevo ft. Sticky MA (prod. Royce Rolo y Danni Ble)

06 Sangre (prod. Steve Lean y Saox)

07 Llorando en la limo (prod. Alizz)

08 Cabernet Sauvignon (prod. Lost Twin)

09 Pussy Call (prod. The Rudeboyz)