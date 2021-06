Love Yi: "Trabajaba en el Burger y decidí que quería cantar"

La visita de María Escarmiento no ha sido la única de este 5 de junio en yu Music. Love Yi también ha acudido al programa que conducen Lorena Castell y Carlos Marco para presentar su nueva canción y hablar de sus proyectos de futuro.

Su primer disco Fortuna salió al mercado un mes antes de la pandemia y no pudo hacer gira con ese primer disco. "Sirve para mejorar y hacerlo mejor ahora", explica Víctor. Lo que viene es Espíritu, un nuevo disco que verá la luz este verano. "Por muy mal que haya ido todo, hay que remontarlo y mi espíritu es de verdad", por eso escogió este nombre

Para dar forma a este nuevo trabajo, Love Yi hizo un llamamiento por redes sociales para que le mandaran temas y pudieran formar parte de este trabajo. "Elegimos a Daniel F. porque me encantó la canción que me envió y es una amistad que ya me llevo".

Love Yi canta en directo

La canción de presentación de este nuevo trabajo es Ahora me rio de tó, una canción que ha querido regalar en directo a todos los oyentes de yu Music. Antes de empuñar el micro, ha explicado que este videoclip habla de su vida "de donde empezó todo. Yo trabajaba en el Burger y decidí que quería cantar, porque no quería seguir ahí".

¡Disfruta de la actuación en directo!