Dollar Selmouni canta 'Habana' en directo en 'yu Music'

Desde Mallorca pa' el mundo entero, hoy ha venido a visitarnos a yu Music el cantante Dollar Selmouni. Y es que, aunque le da miedo volar, lo cierto es que está llegando a lo más alto con sus últimos trabajos y lo está petando especialmente con su último trabajo.

De hecho, una de las canciones con las que más ha conseguido petarlo ha sido con El Sitio de Mi Recreo, una versión de la mítica canción de Antonio Vega, y nos ha contado cómo surgió la oportunidad de grabar este trabajo.

"Yo escucho de todo, aunque me etiqueten en el mundo urbano. Antonio Vega es un gran escritor y la canción es muy bonita. Quería hacer algo diferente y quise hacerlo con esa canción", explicaba.

De trabajar en un restaurante a tocar en grandes escenarios

Aunque él no siempre tuvo claro que quería dedicarse a la música, desde su entorno de amigos le apoyaron mucho en ese sentido y le guiaron hacia la que ahora es su profesión.

"Siempre me han dicho que debía hacer música, incluso mis profesores. Todo el mundo me ha dicho que tengo una voz muy bonita", detallaba el cantante, que ha admitido que se la ha ido jodiendo porque fuma mucho.

Y es que la vida ha revolucionado su música, pues pasó de trabajar en el restaurante de kebab de su padre a tocar en grandes escenarios por todo el país. "Soy muy inocente y aún no me creo que la gente me escuche. Antes rapeaba en la calle y hacía música con mis colegas, y ahora igual. Bienvenido sea todo, todo es gracias a la gente que me escucha", dice, agradeciendo a sus fans el haberle llevado hasta allí.

Sus pinitos en la industria cinematográfica

Sin embargo, la música no es el único campo en el que trabaja Dollar Selmouni. De hecho, ya ha comenzado a dar sus primeros pasos en la industria cinematográfica, trabajando como actor en varias películas como Hasta el cielo, en la que ha trabajado con actores de la talla de Miguel Herrán, Carolina Yuste o Luis Tosar.

"He hecho otra película y otra serie y ahora voy a hacer otra serie más", explicaba el cantante, que ha sabido cómo compaginar la música y la actuación. Aún así, él mismo aseguraba que no se ve como un verdadero intérprete.

En contra del autotune

Por su parte, Dollar Selmouni también se ha posicionado muy en contra del autotune como parte de la industria musical. "Respeto el autotune, pero me gusta que se defienda la música y que, cuando pagas por un concierto, te encuentres con las canciones que escuchas o algo incluso mucho mejor".

Así, el propio artista mallorquín declaraba que, aunque entendía que pudiera usarse en los estudios para conseguir que la música sonara mucho mejor, lo más importante de la música es "que se cuiden los directos": "Con el autotune parece que mientes al público", explicaba.

Dollar Selmouni canta 'Habana' en directo

Entre los temas más conocidos de Dollar, también se encuentra Habana, una canción con muchos tintes de La Flaca de Jarabe de Palo, aunque mucho más tuneada y con un rollo urbano para fliparlo.

Así, el cantante mallorquín se ha animado a cantar este tema en pleno directo en yu Music y nos ha dejado absolutamente flipados. ¿Quieres ver la actuación? ¡Pues dale al play y no te pierdas el programa de este domingo!