La inusual oferta espacial que Jeff Bezos, dueño de Amazon, le ha hecho a Omar Montes

Omar Montes ha demostrado su versatilidad siempre a la hora de trabajar y sigue haciéndolo siempre que tiene ocasión. Después de dar el salto del boxeo a la música y también al mundo de la escritura, el cantante se dispone a sorprendernos con un nuevo proyecto de la mano de Jeff Bezos.

El multimillonario dueño de Amazon ha apostado por Omar Montes para protagonizar en los próximos meses su propio documental, según ha explicado el músico en una entrevista en El Mundo. La docuserie El Principito es Omar Montes contará con cuatro capítulos y estará disponible en la plataforma Prime Video a partir de noviembre, mes en el que podremos empezar a conocer más a fondo la vida del exboxeador.

"Los de Amazon me han elegido entre todos los artistas de España para grabar su primera serie a nivel mundial que se va a emitir en 170 países. No es un capricho mío. Es que las altas esferas me dan su bendición", explicaba el cantante.

Omar Montes... ¿astronauta?

Sin embargo, en esta entrevista, además de asegurar que es el número uno de la música, Omar Montes también ha querido desvelar una insólita propuesta que el propio Jeff Bezos le habría ofrecido tras haber intercambio unos mensajes privados.

Y es que, siguiendo los pasos del propio Pedro Duque, el primer astronauta español, el músico ha asegurado que el dueño de Amazon habría apostado por él para ser uno de los tripulantes en su próximo viaje espacial: "Me escribió un privado por Instagram, porque tenía en su playlist mi canción La rubia, me lo propuso y acepté". De ser cierto, el de Pan Bendito podría convertirse en el segundo español que vaya al espacio.

"Ahora me están haciendo las pruebas para cerciorarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente. No voy a negar que tengo miedo, porque he visto la película Interestelar y los agujeros de gusano me imponen muchísimo. Pero quiero ser el segundo español que vaya al espacio tras Pedro Duque, así que vamos pa'encima", reiteraba Omar Montes en El Mundo.

¿Turismo en el espacio?

El pasado 20 de julio, Jeff Bezos organizó su primer vuelo espacial turístico a bordo de la lanzadera New Shepard de Blue Origin, acompañado por su hermano Mark Bezos, la aviadora Wally Funk, de 82 años, y Oliver Daemen, hijo de un multimillonario. Aún queda mucho para que los viajes comerciales al espacio se puedan realizar con normalidad, pero lo cierto es que el multimillonario ha puesto la primera piedra para que esto sea así en los próximos años.