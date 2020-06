Abraham Mateo sobre 'Sigo a lo mío': "Quería que la gente viera como me sentía, sobre todo cuando sufrí bullying con 13 años"

Abraham Mateo nos habla en 'yu, no te pierdas nada' de lo especial que es un disco para un artista y de lo que un cantante pretende transmitir con sus letras. "Cada álbum te inspira una cosa, este es de superación personal, me he atrevido a hablar de cosas que antes no hacía. Quería dejar que la gente viera como me sentía, sobretodo cuando sufrí bullyng con 13 años, y mandar un mensaje de positividad para el que lo este sufriendo", explica.

Una de las colaboraciones más top de este disco es 'Tiempo para Olvidar', con Becky G, un tema con mucho ritmo que parece que habla de 'olvidarse de la cuarentena', porque menudo 2020... "Es un placer trabajar con amigos, también está Manuel Turizo, Sofía Reyes, está la canción que saqué durante la cuarentena, de la que doné todos los beneficios... También soy un amante de las baladas y aquí en este disco hay tres, espero que las disfruten", desvela.

Le preguntamos al cantante cómo fue su primer contacto con Jennifer Lopez, con la que estrenó 'Se acabó el amor' hace un tiempo. "Tener un tema con ella a mis 19 años es una de las cosas más fuertes que me ha pasado en la vida". ¿Y a qué huele J.Lo? "A glamour, huele riquísimo".

Y claro, como Abraham Mateo lleva tantos años petándolo... ¿Qué consejo le daría para alguien que quiere empezar en la música? "Ir a por ello aunque haya personas que no crean en ti, ponerle mucha dedicación y muchas horas".

