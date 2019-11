Abraham Mateo, Maldita Nerea y dos trepidantes juegos musicales en 'yu, no te pierdas nada' (15/11/2019)

¡Viernes que te quiero viernes! Lorena Castell y Aníbal Gómez capitanean este 'yu, no te pierdas nada' en el que gozamos de la visita de Jorge Ruiz , vocalista de Maldita Nerea , y el cantante Abraham Mateo . Además pasarán por aquí los chicos de Beauty Brain para contarnos las últimas novedades de música urbana y Natalia Ferviú trae buenas dosis de estilismo y buen gusto. ¡Solo faltas tú!

Maldita Nerea y Abraham Mateo en 'yu, no te pierdas nada' / Vodafone Yu

¡Empezamos fuerte! Jorge Ruiz y Abraham Mateo están ready para jugársela con nuestro mítico 'Adivina la canción' ¿Cómo están de actualidad musical?, ¿frescos u oxidados? ¡A ver ese oído musical, que se note!

Cantante, productor, actor.. ¡Y lleva 14 años detrás de los micrófonos! Abraham Mateo nos presenta 'Qué Ha Pasao', el nuevo tema que ha sacado con Sofía Reyes. ¡Una colaboración de lujo! "La fusión de la balada y lo urbano me representa bastante, y Sofía puso la canción en otro nivel", cuenta.

Con 21 años Abraham Mateo tiene las cosas claras, y por eso él mismo es su propio productor. "Hoy en día no produzco solo para mi, también para Juan Magán, Lérica...", explica. Ahora vive entre Madrid y Miami y no deja de currar. ¡Aníbal Gómez le tiene preparado un croma muy divertido! ¿Canta flamenco?, ¿se arranca por soleares?

¡¡Boom in your face!! Ventura, nuestro experto en poesía latina analiza hoy un tema de Abraham Mateo. ¡Lo que hay que aguantar porque el pobre Ventura no duerma en la calle!

¡Y seguimos hablando de música con músicos! Sí, somos el colmo de la innovación. Hacemos la life list de Abraham Mateo y Jorge Ruiz, que por un tema generacional seguro que es muy distinta... ¿Cuál fue el primer disco que se compraron?, ¿y la última canción que han añadido a su playlist? "He dejado de firmar papeles, una vez vino una chica con una compresa", cuenta Jorge Ruiz. "A mi me trajeron un perro blanco", bromea Abraham.

Maldita Nerea nos presenta su nuevo single 'Un Planeta Llamado Nosotros'. "Me gustan las canciones con mensaje, y este tema lleva un montón", nos cuenta, y descubrimos que controla mucho del tema Frozen por sus niñas pequeñas.

Ya era raro que Sergio Bezos no apareciese por aquí, así que ha venido para contarnos el TOP 5 de grupos de Murcia -como Jorge Ruiz- que lo han petado. Blas Cantó, Viva Suecia, M Clan... ¡Pero cuánto talento!

¡Así de bonito suena 'Un planeta llamado nosotros', lo nuevo de Maldita Nerea!

Natalia Ferviú cumple la promesa y nos habla del estilo de Bad Gyal, que ahora mismo lo peta con su tema con Omar Montes 'Alocao'. "Ella lleva los mismos pantalones que Christina Aguilera hace 20 años y eso es una maravilla", explica. ¿Y los top de bikini brillantes?, ¿esa fantasía? "Muy noventas, rozando el 2000, lo llevaban las Destinys Child".

¡Yeah yeah yeah! Y para terminar por todo lo alto -antes que que los #YuGamers invadan el plató- se vienen los chicos de Beauty Brain con mandanga fresca porque mira que nos gusta que nos descubran cosillas nuevas. ¡Y toca concursito para Aníbal y Lorena!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM