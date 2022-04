Aida Folch y Nuria Herrero: "Nuria Roca es muy aprensiva, se mareaba en el rodaje de 'Madres'"

Aida Folch y Nuria Herrero en yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

Madres es un relato de vida. Aida Folch y Nuria Herrero forman parte de una de las ficciones más emotivas del momento, Madres, que aterriza con su cuarta temporada el próximo 8 de abril en Amazon Prime.

"Esta cuarta temporada da un giro con otra planta del hospital", cuentan. "Hemos cambiado de especialidad, ya no son los pacientes los importantes sino los médicos y cirujanos", adelantan.

Aida lleva ya desde la primera temporada en la serie pero Nuria se acaba de incorporar al elenco. "Nos recomendaron que no viéramos las anteriores para no pillar el mismo tono, querían dar un giro", cuenta. "Yo flipé porque el primer día que hicimos la lectura me sentía yo fuera", recuerda Nuria Herrero, que evidentemente no ha podido olvidar su papen en las tres primeras entregas.

"Dos de los figurantes eran enfermeros de quirófano de verdad y nos enseñaban a coger las cosas", recuerdan las actrices, que partían de cero en cuanto a conocimientos de medicina. Tuvieron que aprender a ponerse los guantes, la mascarilla, los protocolos con los bisturís...

A la que no se le hizo nada fácil el rodaje fue a Nuria Roca. "Nuria Roca es muy aprensiva, ella no podía, cuando tenía el cuerpo ahí... Lo pasó bastante mal aunque fuese de mentira, se mareaba, y eso que hace de nuestra adjunta", recuerdan entre risas.

Terminamos la entrevista jugando a recordar a las clásicas madres de nuestra ficción. Ana Duato como Merche Alcántara, Carmen Machi como Aida...

