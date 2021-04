"Anoche tuve un sueño, como dijo aquel negrito tan salao. Una Superliga de equipos millonarios": Joaquín Reyes es Florentino Pérez

El hombre de las mil caras, Joaquín Reyes, se transforma en un señor muy importante del ámbito futbolístico, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

"Estoy mustio", dice nada más empezar. "Anoche tuve un sueño, como dijo aquel negrito tan salao. Era una Superliga de equipos millonarios, y yo me vi como un héroe y dije 'voy a robar a los ricos para dárselo a los ricos', pero a la gente como yo no se les deja", lamenta. "En esencia el sueño era que los equipos ricos pudieran ser más ricos", asegura muy emocionado. "¿No es bonito que los ricos seamos más ricos?", se pregunta.

Lo cierto es que Florentino Pérez ha estado en boca de todos esta semana tras anunciar su intención de crear una liga con los mejores equipos, un sueño personal basado en la ambición económica que parece que no terminará haciéndose realidad.

"Ahora mismo hay un tufazo aquí impresionante. La clase media oléis muy fuerte, los que van en taxi, además es que yo el olor lo veo", dice el empresario, que nos ha contado que consultó todo esto de la Superliga con Alexa, la asistente.

¿Es feminista Floren?, pregunta Victoria Martín. "En mi vida he pensado o he dicho esa palabra que tu acabas de decir. No concibo ese término", exclama el presidente, que tiene a su cargo un equipo femenino. "El fútbol femenino está bien porque las chicas también necesitan corretear y todo eso, pero no hay que televisarlo ni prestarle mucha atención. Lo importante es ganar dinero y construir cosas", asegura Florentino Pérez, que se ha explayado al explicar su faceta como empresario.

"Yo he construido mucho. Contrato a gentecilla, pobre, que se suben unos encima de otros, y empiezan con sus manitas de pobres a atornillar cosas. A veces uno se cae y hay que cambiarlo y poner a otro. He hecho muchísimas cosas: carreteras, hoteles, edificios...", señala. "Todo para mi son negocios, la gente para mi son números", reflexiona el presidente, que cuenta que lo que ha querido siempre es cumplir su sueño: "tener cada vez más dinero".

Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 56:

