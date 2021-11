Antonio Resines vs José Fernando, un centennial: "¿Pero cuántos años tienes, cien?

Antonio Resines // yu, No te pierdas nada

A Antonio Resines le encanta venir al yu, No te pierdas nada pero no se entera muy bien de cuántos años lleva Ana Morgade presentando el programa. Menos mal que funcionamos por inercia y no somos rencorosos, Antonio.

Hace unas semanas nos hablaba de cómo se independizó cuando era adolescente y este jueves nos descubre que tuvo que apoquinar para que el suyo se fuese de casa. "A mi hijo le di una casa para que se fuera", asegura el actor, que reconoce que "los padres están para eso".

"Probablemente sea el mejor padre de España", presume. "Me lo paso muy bien con él, pero hubo épocas que no fue tan fácil", recuerda el actor, al que hemos querido enfrentar a un auténtico centeniall: José Fernando Sánchez, un joven de Salamanca de 18 años que estudia ha venido a Madrid a estudiar Ingeniería Mecánica. "Ah, pero yo pensé que eras famoso", dice Resines después de pensar que JoseFer tenía "cien años", por eso de "centennial".

José Fernando quiere trabajar en Fórmula 1, es decir, ser el "jefe de los mecánicos". "Yo conozco a Fernando Alonso, te lo puedo presentar", se chulea Antonio.

Queremos descubrir cuánto sabe cada uno de la otra generación con unas preguntas muy sencillas: ¿Tienen Facebook?, ¿y TikTok?, ¿si quieren saber las noticias, dónde acuden?, ¿qué es dar cringe?

