Arkano intenta descubrir si la pandemia ha cambiado a los jóvenes

Tras hablar con él durante el confinamiento, Robledo visita 'yu, no te pierdas nada' para explicarnos cómo está viviendo el éxito del remix de 'Dime bbsita', con Lalo Ebratt, Omar Montes, Ovy On The Drums y Alex Martin. Además, nos confiesa su debilidad por el auto-tune y recuerda sus inicios en la música. ¡Vuelve a verlo!