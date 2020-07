Blanca Suárez, Ana Polvorosa, Nadia de Santiago, Arkano y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (1/07/2020)

¡Recibimos en yu a tres actrices de categoría! Hablamos con Blanca Suárez, Ana Polvorosa y Nadia de Santiago, que nos vienen a presentar la última mitad de la última temporada de Las Chicas del Cable. ¿Les da pena que se termine? "Si da penita, aunque ya hace tiempo que anunciamos que sería la última temporada. Es un cierre de ciclo, da mucha pena", cuenta.

Y claro.. para hacer la promo por videollamada... ¿Se arreglan enteras o se ponen cómodas? ¡Blanca Suárez nos ha enseñado el pantalón de chándal que lleva por debajo, cualquiera lo diría! ¿Hay algún país en el que les haya sorprendido el éxito de la serie? "Nos dijeron que en Canadá lo habíamos petado, fue flipante", dice Blanca Suárez.

Y como hay mucho fan desesperado por saber si la trama podría continuar, así que les preguntamos... ¿Es imposible que haya una sexta temporada tal y como acaba? "Podría haberla, sí", responden todas al unísono. ¿Y han hecho ya la fiestecita de final de proyecto?, ¿se han tomado unas copas juntas? "Acabamos a mediados de enero, nos fuimos de vacaciones y volvimos juntitas para la cuarentena, así que no... Está pendiente", cuentan.

¡Momento de jugar a 'pa ke quieres saber eso'! Sometemos a las tres actrices a una serie de preguntitas algo "personales"... ¿Crush de famosos cuando eran pequeñas? "Me encantaba Keanu Reeves, ahora me atrae menos", dice Polvorrosa. "Harrison Ford", dice Blanca Suárez, que cuenta que "recortaba sus fotos". "Había uno de los Back Street Boys, y Brad Pitt, claro", dice Nadia.

Un clásico... ¿La tortilla de patata, con o son cebolla?, ¿han tenido alguna vez un apodo? "A mi me llaman pequeño pony desde los 16, lo tengo tatuado". "Mi hermana me llama Nany, me lo puso mi primer novio, lo escuchó y se le quedó". "A mi me llaman Ana Mari", cuenta Polvorrosa.

¿Qué es lo primero que hacen al despertarse? "Coger el móvil y hacer pis", dice Blanca. "Yo abro persiana, saludo a mis animales", explica Ana. ¿Pero qué es, una princesa Disney? "Yo hago un pis y miro por la ventana", cuenta Nadia, que además no tiene persiana.

Ana Cardo ha vuelto a Gandía, la ciudad que la vio nacer, y se ha reencontrado con sus mejores amigos de la infancia... ¡Sus peluches!

¡La vitamina H del humor! Conectamos con Juan, Damián y Marron, que siguen confinados pero con muchas ganas de chistes, bromas y tontadas varias.

"Los ninjas cuando están tranquilos, bien, pero cuando hacen una revolución es muy muy peligroso", dice Damián. "Molaría verlo, y además la mascarilla ya la traen", cuenta Morgade. "En la lucha canaria, te pones bien de mojo picón y ajo en las salsas, luego le hechas el aliento al contrincante y ya lo desmontas", cuenta Juan.

Y hablando de cosas que repiten... "A mi perro le ha dado por eructarme en la cara", cuenta Juan, que no sabe cómo frenar esta tendencia. "Yo creo que es porque mi chica se ríe y le hace gracia, y el perro se ha dado cuenta". "Además lo hace cundo llego de El Hormiguero, a las once y media de la noche, un momentazo. Es un galgo, tiene poco cuerpo para gases, no sé como lo hace", exclama.

¡Se pasa el día rimando! Toca conectar con Arkano para rimar un poquito y hacer un poquito del freestye ese que tanto nos gusta. "Esto es como el colegio, el último día no se hace nada, y yo he venido en ese rollo, con un juguetito", cuenta. ¡Jugamos a WTF con Arkano!

¡Terminamos con Iñaki Urrutia y su concurso! El humorista se transforma en un presentador de categoría para poner el broche de oro al programa del miércoles. ¡Y mañana jueves terminamos temporada, ole, ole, ole!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO