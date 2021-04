Esto es lo que desayuna todos los días Samantha Vallejo-Nágera

Nosotros no somos unos cracks de la cocina, pero menos mal que Samantha Vallejo-Nágera no lo sabe... La chef nos cuenta en yu No te pierdas nada los secretos de la nueva temporada de MasterChef, uno de los talent show culinarios más exigentes del país.

¿Qué desayuna Samantha Vallejo-Nágera?

Dicen que es el desayuno es la comida más importante del día, y teniendo en cuenta que Samantha es una de las chefs más reconocidas, tenemos que preguntarle... ¿Qué desayuna ella?, ¿es de bol de cereales o de tostada salada?

"Me llevo el desayuno en el bolso, a la grabación, al plató... Pero también me lo llevo a Sevilla, Barcelona, a donde haga falta", reconoce la cocinera, que nos cuenta que nunca se salta un desayuno porque para ella es la mejor comida del día y sobretodo la que más disfruta.

"Me llevo una cajita con mi papaya y kiwi, que me encantan con zumo de naranja, y luego una tostada de pan integral del panadero de mi pueblo, de Pedraza. Le echo mi agave, que yo tomo agave, y luego ya aceite de oliva y miel en el pan, y un café con leche. Espectacular. También en la fruta me pongo mis vitaminas, lino para tener energía... Y siempre lo mismo", cuenta la chef, que nos explica que siempre lleva su comida preparada para el resto del día. Odia comer mal y tener organización es imprescindible.

Además, Samantha nos cuenta que ha tenido que recurrir a una nutricionista para controlar su alimentación. Su trabajo como jurado en Masterchef requiere que pruebe platos constantemente y eso no siempre es bueno para el organismo.

"Tengo una coach alimentaria porque claro, tengo que probar muchas cosas en MasterChef. Diez platos de chocolate el lunes, lamprea sin desangrar el martes y un plato libre el miércoles... Y a parte es que me los como. Si hay algo que me gusta me lo como entero, igual tres postres", reconoce la presentadora, que nos cuenta que tiene piques con su compañero Jordi Cruz, que le reprende mucho con la comida. "Me dice 'no comas eso' y yo le digo que estoy trabajando", bromea. "Los tres tenemos un gordo dentro", dice refiriéndose a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Los peores aspirantes, los que vienen aprendidos de casa

Cada año los aspirantes son más jóvenes y vienen con más ganas. "De la edición de este año van a salir cinco grandes cocineros", cuenta la chef, que asegura que este año hay verdadera pasión por la cocina, algo que no siempre pasa. "No puedo soportar a la gente que viene ya con el ronner aprendido... Que se saben los programas de memoria, las pruebas de memoria... Gente que sabe más de nuestras propias vidas que nosotros, es repugnante", dice antes de apuntar que aunque "es broma" es cierto que "no hay quién les aguante".

"A los que se apunten al casting les voy prohibir que vean Masterchef. Hay algunos que se saben la escuela online de memoria", exclama un tanto molesta.

Yo no hago un papel. Digo lo que pienso con cada plato, soy exigente, pero también se ve cuando nos toman el pelo. En la edición 3 y 4 había gente que se escaqueaba y ahora cada vez menos, hay más locura, más pasión, más formación... Es una gozada".

¿Ha probado algún plato realmente asqueroso? "Esa lamprea del programa pasado, era un asco porque sabía como a barro", recuerda con mal gesto. "No quiero hablar, no quiero ser mala, pero no está pagado", concluye.

Su celebrity favorito

Masterchef lleva ya nueve ediciones y esta noche se emite el programa 200. Una de las claves del éxito ha sido la buena sintonía de los tres jueces, que en estos años han gran tándem televisivo. "Pepe, Jordi y yo somos amigos, nos picamos.. Es real y nos lo pasamos bien", explica la cocinera. Además, la chef reconoce que a la hora de valorar los tres están de acuerdo casi siempre.

Hemos quiero tirarle de la lengua y preguntarle... ¿Cuál ha sido su celebrity favorito? "Santiago Segura es el mejor celebrity. Ese enfermo de ganar, ese hombre que seguía haciendo las recetas al día siguiente, cuando fallaba nos las traía al día siguiente, sin dormir", recuerda la presentadora, que ha terminado su charla con Sergio Bezos dejando bien claro que entre un polvo y un plato de espagettis... ¡Elegiría un plato de espaguetis!

