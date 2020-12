Harry Styles (Joaquín Reyes): "La traducción de mi nombre es Enrique Estilos, bonito, ¿verdad?"

Miley Cyrus , Carol Rovira ... ¡Este lunes el yu, No te pierdas nada ha estado repleto de estrellas! La tercera en pasarse por nuestro parquecito es Harry Styles , que se ha metido en el cuerpo de Joaquín Reyes para hablarnos del American Music Award que le acaban de dar, de sus extravagantes looks... ¡Y mucho más!

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Joaquín Reyes en 'yu' / yu, No te pierdas nada

Harry Styles acaba de recibir el American Music Award en la categoría de álbum favorito pop/rock, un premio que le han dado los fans con sus votos. El cantante nos cuenta que está "muy contento por toda la gente que me ha apoyado, mis equipo y mis fans", pero lo cierto es que... ¡Le dio igual! "Un premio, vale, de hecho es que no fui a recogerlo", reconoce.

El artista ha sido portada de la revista Vogue y ha recibido el título de "persona más influyente" del 2020, y uno de los motivos de este reconocimiento es que el cantante no tiene reparos de ponerse la ropa que le gusta más allá del género que tenga: faldas, vestidos, túnicas...

De hecho, Harry Styles ha sido primer hombre que protagoniza la portada de Vogue. "También han estado otros hombres, pero con mujeres, como Javier Bardem con Penélope Cruz", nos cuenta.

"Salgo como con un blazer y por debajo un vestidazo blanco. Lo que estoy trabajando es que todas las prendas son unisex", cuenta el cantante, que también se pinta las uñas, la raya de los ojos... ¡El traje de la portada parece un traje de flamenca! "Parece que acabas de salir de la última caseta de la feria", le dicen los Pantomima Full.

Fue uno de los componentes de One Direction, el grupo que le dio la fama, pero pocos se han dado cuenta de lo absurdo de la traducción literal de su nombre. "Harry Styles, que la traducción es Enrique Estilos, qué bonito, ¿verdad?", se pregunta.

Su tema 'Watermelon Sugar' ha arrasado este verano, pero lo que no sabíamos era que su letra tiene un mensaje escondido... "Watermelon Sugar es un tema que la gente no entendía, no sabía de qué va... El estribillo dice que el melón por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata", desvela.

Lo cierto es que su tema se ha convertido en uno de los más utilizados en TikTok, y raíz de esto Harry Styles tiene una petición para los padres del mundo... "Padres, dejad a vuestros hijos en las manos de las estrellas del rock, los reggaetoneros, los influencers, dejad a vuestros hijos que se encierren en su habitación a hacer bailecitos, no va a haber ningún problema" , y añade: "no le dejes que salga a la calle a jugar al patinete, metedlos en la habitación a hacer bailes, no dejéis que la llama de Tik Tok se apague".

Terminamos preguntándole a Harry Styles por sus compañeros de One Direction y por la posible reunión que se viene rumoreando desde hace un tiempo. "Éramos como los Auryn ingleses", nos cuenta antes de confesar que él es el que triunfa y que "los otros no se comen una mierda". ¿Habrá mal rollito entre ellos?

