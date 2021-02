Las Hormigas acusan a Lorena Castell de dejar un "regalito" en el baño de 'yu, No te pierdas nada'

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Ana Morgade quiso explicarles con detalle a las Hormigas lo que ocurrió en yu el jueves pasado... "Resulta que alguien utilizó el váter que hay al fondo, en el pasillo, y había hecho caca y había dejado un souvenir en una zona muy inusual. Lo dejó pegado a la bisagra del fondo, hay que perrear muy para atrás para dejarlo ahí", cuenta Ana Morgade sobre este "extraño" suceso.

Juan Ibáñez asegura que puede ser una mujer, ya que el público femenino es menos asiduo a apoyar el trasero en el váter. "En el fondo es un acto de egoísmo", dice. Pero... ¿Se puede cagar el vilo? "Si quieres, puedes", sentencia Juan.

"La única persona del yu que usa mi camerino como wáter es Lorena Castell", apostilla Ana para defender a su compañera, que no usa el baño común. Pero Las Hormigas lo tienen claro... "Un hombre cuando se agacha, la parte de abajo de la espalda no gira, así que no lo podemos disparar", dice Damián. ¡O sea, que tuvo que ser una mujer!

¿Responderá Lorena Castell a todas estas acusaciones? Cuidado que el tema no es poca broma...

Hablamos también de las 'excusas' que solemos poner para no dar la cara con cualquier tema: para faltar a clase, al trabajo, para no evitar volver a quedar con un ligue...

"Yo si fuese el autor de lo que pasó el jueves pasado en el baño, lo diría, según salgo del baño lo cuento, aunque solo sea por el estupor de la gente", reconoce Marron, que asegura que no suele justificarse nunca.

Pero cuidado porque iLeoVlogs trajo nueva información sobre este misterio... "Entre bloque y bloque vino y le dijo a Mar, de producción, que él había acabado el papel del váter", cuenta Rober Bodegas. ¿Quién ha sido entonces el responsable?

