Hugo enseña los calzoncillos y confiesa: "Todos son del mercadillo"

¡Momento de recibir a Ventura y su sección de salseo de OT! Nuestro colaborador quiere ir a machete y empieza fuerte preguntando... ¿Qué famosa le parece súper atractiva? "A Ariana Grande es imposible que me la cruce, me da algo". ¿Está solo en la casa en la que se encuentra?, ¿le dio cremita a alguien en la espalda cuando fue a la piscina con sus compañeros? "Si es que me da asco la crema, me quemo siempre". ¡Cuidado con los melanomas!

¿Y qué nos puede decir que la foto de sus calzoncillos que se hizo viral por la "marca" que imitaban? "Todos mis calzoncillos son del mercadillo, duran más que los de Calvin Klein de verdad", confiesa. Cuidadín que se baja los pantalones para enseñarnos los que lleva hoy... ¡Son calzoncillos 'Unco'!

Su compañera Maialen contó que poco antes de entrar a la academia, en un hotel donde se alojaban, todos los concursantes jugaron a un juego de beber donde parece ser que subió mucho la temperatura y se liaron todos con todos... ¡Menuda química! ¿Qué nos puede decir de esto? "Yo no jugué a ese juego, me quedé mirando", confiesa. Pues ya tiene algo en común con Sergio Bezos...

👉 Puedes ver a Hugo a partir del minuto 10:

