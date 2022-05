Joaquín Reyes es Chris Hemsworth: "Tener el culo torcido es un drama pero Elsa me quiere igual" // yu, No te pierdas nada

Gracias a Joaquín Reyes hablamos con una de las personas del momento, el actor Chris Hemsworth, que da vida al mismísimo Thor. "Estoy tochísimo", reconoce el intérprete, que ha tenido que ponerse fuerte para interpretar a su mítico personaje.

"La Pataky me cuida mucho", reconoce el actor, que está casado con la actriz española Elsa Pataky, con la que además tiene tres hijos. Son todos tan guapos, tan rubios y tan perfectos que incluso dan rabia. "Me gusta mucho pasar tiempo de calidad con ellos. El otro día estábamos jugando a tirar el boomerg y al final me lié y al que tiré fue al chiquillo. Llegó por la tarde-noche a casa, cogido de la mano de un señor", recuerda.

El culo de Chris Hemsworth, lo más comentado en redes

El tráiler de la nueva película de Marvel, Thor Love and Thunder, ha causado sensación tanto por el trocito de culo que se le ve a Hemsworth como por el físico de Russell Crowe en el papel de Zeus. Eso sí, en algunos canales oficiales lo han pixelado. El próximo 8 de julio llega a los cines y Ana Morgade quiere saber si se verá algo más que las posaderas de Hemsworth. ¿Y son ciertos los rumores que apuntan a que el actor tiene la raja del culo torcida, ese es el motivo por el que lo han pixelado entonces?

"Es un drama, uno de cada 10 australianos tiene el culo torcido. No es plato de gusto, pero hay otros que nacen sin ojete, es una mutación genética australiana. Pero Elsa me quiere con el culo torcito y todo. Es una mujer increíble, guapa y con muchas virtudes", reconoce sobre este pequeño problemilla genético que ahora sale a la luz.

Tanto quiere a Pataky que Hemsworth incluso ha producido la nueva película en la que es protagonista su mujer. "Queda genial en todo, plano general o plano americano. Mi película favorita es Serpientes en el Avión", dice.

