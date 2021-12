Joaquín Reyes es Farruko: "Los chiquillos de 10 años ya tienen edad de ir a una discoteca de pastillas, a que les de la seca y tener la lengua como un gatete"

Joaquín Reyes es Farruko // yu, No te pierdas nada

Farruko debe estar bastante contento. La revista Time ha elegido su tema Pepas como la canción del año y el artista revela que es muy de metáforas para explicar el significado de la letra. "Va de la redistribución de la riqueza el mundo, los países subdesarrollados son explotados por el primer mundo sin que reciban lo que tienen que recibir, me parece acojonante que tenga que explicar esto cuando creía que estaba clarísimo", dice antes de exclamar que es una broma. En realidad, la canción cuenta una historia mucho más banal y cotidiana.

"La canción va de una discoteca que está llena de gente empastillada, a punto de sufrir un golpe de calor, y yo pido agua para que se hidraten", resume el artista, que también tiene otro hit muy conocido: El Incomprendido.

El verdadero nombre de Farruko es Carlos Efrén Reyes Rosado. "En las canciones hay que pasar lista, por eso decimos los nombres, como la junta de vecinos", explica el artista. Confesó hace un tiempo que se había desintoxicado de los malos hábitos, pero en sus canciones no tiene problemas en hacerles referencia. De hecho, muchos padres han puesto el grito en el cielo porque el contenido no es apropiado para los niños. "Los chiquillos de 10 años ya tienen edad de ir a una discoteca de pastillas, a que les de la seca y tener la lengua como un gatete", reivindica.

El soniquete de la canción es la clave para hacerla tan viral. "Estar de joda todos los días no es fácil, hay que currárselo", dice el artista, que ha hecho mucho trabajo de campo para poder crear estos temazos. "El sonido lo hace mi primo detrás de un biombo", confiesa.

Sus fans se quedaron muy decepcionados cuando el cantante suspendió su concierto en Madrid este mes de diciembre. "Todo artista de categoría tiene que suspender un concierto, lo hizo Bustamante, lo hacen todos", asegura el artista, que no sabe si en 2022 podrá encontrar hueco para volver a España. "Ahora mimo no te lo puedo decir, me pillaría mis dedos latinos".

Vuelve a ver a Joaquín Reyes convertido en Farruko en el minuto 47:

